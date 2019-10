Buchautor

Kenn Nesbitt

Kenn Nesbitt, geboren 1962 in Berkeley, Kalifornien, fungierte von 2013 bis 2015 als "Children's Poet Laureate", als sogenannter Hofdichter für Kinder. Dazu hatte ihn die Poetry Foundation ernannt. Er hat viele Gedichtsammlungen für Kinder herausgegeben und ist ein vehementer Verfechter der Kinderlyrik. Immer wieder tritt er vor jungem Publikum auf und versucht die Freude an der Poesie zu vermitteln. Er lebt mit seiner Familie in einem großen alten Haus in Spokane, Washington.