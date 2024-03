Buchautor

Kati von Schwerin

Kati von Schwerin, geboren 1983 in Hohenlimburg/Hagen, ist Autorin, bildende Künstlerin und Komponistin/Musikerin und studierte nebst Malerei an der Kunstakademie Düsseldorf (Meisterschülerin von Markus Lüpertz), Philosophie in Düsseldorf und an der HU Berlin und widmete sich dabei vorrangig anthropologischen und kulturellen Themen. Kati von Schwerin lebt und arbeitet in Ostfriesland, hat inzwischen drei Musikalben veröffentlicht auf mehrere Einzel- und Gruppenausstellungen im In- und Ausland zurück. Von 2020 bis 2022 betrieb sie zusammen mit dem Musiker Gregor McEwan den wöchentlich erschienenen Podcast "Derby WG" und schreibt als freie Autorin für Titanic.