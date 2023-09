Buchautor

Kathrin Wolf

Kathrin Wolf, geboren 1982, studierte Kunstgeschichte an der Philipps-Universität in Marburg und der Universität Hamburg sowie Museumsmanagement und -kommunikation an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Schwerpunkt ihrer Tätigkeit für Museen und Kulturinstitutionen, darunter das Stadtmuseum Berlin, war das Geschichtenerzählen (Storytelling).