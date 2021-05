Buchautor

Kathrin Schadt

Kathrin Schadt wurde 1979 in Stuttgart geboren. Nach einer Ausbildung als Kauffrau, absolvierte sie das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg und studierte Philosophie, Lateinamerikanistik und Komparatistik in Berlin. Später studierte sie Literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut Leipzig.