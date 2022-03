Buchautor

Katharina Lee Chichester

Katharina Lee Chichester studierte Kunst- und Bildgeschichte sowie Biologie an der Humboldt-Universität zu Berlin und am Bard Graduate Center for Decorative Arts, Design History, and Material Culture in New York. Von 2011 bis 2015 war sie Mitglied der Kolleg-Forschergruppe Bildakt und Verkörperung (seit 2014 Projekt "Bildakt und Körperwissen"). Am Exzellenzcluster "Bild Wissen Gestaltung" war sie 2014/15 wissenschaftliche Assistentin von Prof. Horst Bredekamp und unterstützte zwischen 2015 und 2017 als kuratorische Mitarbeiterin die Ausstellung "+ultra. gestaltung schafft wissen", die im Herbst 2016 im Martin-Gropius-Bau eröffnet wurde.