Buchautor

Katharina Friederike Wagner

Katharina Friederike Wagner, geboren 1978 in Bayreuth, ist eine deutsche Opernregisseurin. Sie ist die künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin der Bayreuther Festspiele. Katharina Wagner ist die Tochter von Wolfgang Wagner und seiner zweiten Frau Gudrun Mack und somit Urenkelin von Richard Wagner und Ur-Urenkelin von Franz Liszt. Sie wuchs in Bayreuth auf, studierte Theaterwissenschaft an der Freien Universität Berlin und arbeitete als Regieassistentin bei Harry Kupfer an der Berliner Staatsoper sowie bei den Bayreuther Festspielen . Seit dem Wintersemester 2010/11 ist Katharina Wagner Honorarprofessorin für Regie an der Hochschule für Musik "Hanns Eisler" Berlin.