Buchautor

Katarina Kucbelová

Katarína Kucbelová wurde 1979 in Banská Bystrica geboren und lebt heute in Bratislava. Sie veröffentlichte mehrere Gedichtbände und die Novelle "Čepiec" ("Die Haube"). Außerdem arbeitet als Kulturmanagerin und organisiert den Literaturpreis Anasoft litera sowie das internationale Literaturfestival Ars litera in Bratislava.