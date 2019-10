Buchautor

Kaia Dahle Nyhus

Kaia Dahle Nyhus, geboren 1990 in Tonsberg, ist eine norwegische Illustratorin und Kinderbuchautorin. Von 2009 bis 2012 studierte sie an der Kunsthochschule Oslo. Später schrieb sie sich auch an der Kunsthochschule Konstfack in Stockholm und an der Universität Oslo ein. Kaia Dahle Nyhus hat zahlreiche Kinderbücher ihrer Mutter Gro Dahle illustriert. 2014 debütierte sie als Verfasserin mit ihrem eigenen Buch Vil du høre en hemmelighet? ('Willst du ein Geheimnis hören?'). Aufsehen erregte 2017 Gro Dahles und Kaia Dahle Nyhus' Kinderbuch Sesam Sesam, das sich mit den Auswirkungen von Pornografie auf junge Menschen beschäftigt.