Buchautor

Julius Schwing

Julius Schwing, geboren 1987 in Wien, emigrierte mit seinen Eltern als Baby nach Tasmanien und lebt heute als Gitarrist und Komponist und lebt auf Bruny Island, Tasmanien. Seit seinem 13. Lebensjahr spielt er in Theatern, Clubs und auf Festivals in Australien, Europa, Indien, Neuseeland, Kanada und den USA. Er komponiert für seine eigenen Ensembles wie für Theaterproduktionen, Klanginstallationen und Kurzfilme. Bislang sind von ihm acht Alben erschienen, sieben davon in seinem eigenen Label Isthmus Music.