Juliane Pieper

Juliane Pieper, geboren 1975, hat Illustration und Visuelle Kommunikation an der Weißensee Kunsthochschule Berlin und am Fashion Institute of Technology in New York studiert. Sie arbeitete bislang vorwiegend für Zeitschriften und Zeitungen. Immer mal wieder werden ihre Videoanimationen an die Manhattan Bridge in New York projiziert. Juliane Pieper lebt mit ihrer Familie in Berlin.