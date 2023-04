Buchautor

Julia Weitbrecht

Julia Weitbrecht, geboren 1976 in Ostfildern, ist Professorin für Ältere deutsche Sprache und Literatur an der Universität zu Köln. Sie beschäftigt sich derzeit mit Tieren in der mittelalterlichen Kultur, etwa der religiösen Symbolik des Einhorns und der Bedeutung der Jagd in höfischen Erzählungen.