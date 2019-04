Buchautor

Julia Kohli

Julia Kohli, geboren 1978 in Winterthur, absolvierte eine Buchhandelslehre. Außerdem studierte sie Wissenschaftliche Illustration sowie Anglistik und Osteuropäische Geschichte in Zürich. Sie arbeitet als freie Illustratorin und Onlineproduzentin bei der NZZ und studiert Kulturpublizistik an der ZHdK. Sie lebt in Zürich.