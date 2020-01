Buchautor

Josephine Angelini

Josephine Angelini wurde 1975 als jüngstes von acht Kindern in Massachusetts/USA geboren und lebt heute mit ihrem Ehemann, einem Drehbuchautor, und drei Katzen in Los Angeles. Sie hat an der Tisch School of the Arts in New York Angewandte Theaterwissenschaft mit den Schwerpunkten "Antike tragische Helden" und "Griechische Mythologie" studiert. Angelini veröffentlichte mit der "Göttlich"-Trilogie ihr Debüt.