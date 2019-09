Buchautor

Joseph Wulf

Joseph Wulf, 1912 in Chemnitz geboren, war ein deutsch-polnischer Historiker jüdischer Herkunft. Er überlebte das Konzentrationslager Auschwitz und ließ sich nach Stationen in Polen und Frankreich 1947 wieder in Deutschland nieder, wo er für die Bundeszentrale für politische Bildung arbeitete. Sein Bemühen, den Holocaust historisch aufzuarbeiten, stieß in der Nachkriegsgesellschaft auf wenig Resonanz. 1974 nahm sich Joseph Wulf in Berlin das Leben.