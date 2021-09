Buchautor

Joseph Ponthus

Joseph Ponthus, 1978 geboren, studierte Literatur und Soziale Arbeit in Reims und Nancy. Nach zehn Jahren Sozialarbeit in Pariser Vororten zog er 2015 in die Bretagne und arbeitete dort zweieinhalb Jahre in Fischfabriken und Schlachthöfen. 2019 erschien sein Roman "À la ligne. Feuillets d'usine". Joseph Ponthus starb im Februar 2021 im Alter von 42 Jahren an Krebs.