Aufbau Verlag, Berlin 2023

ISBN 9783351041878, Gebunden, 336 Seiten, 28.00 EUR

Aus dem Französischen von Kristen Gleinig. Ein Berliner Jude, der die Fotografie liebt, strandet in den vierziger Jahren in Australien und verliebt sich dort in eine junge Schauspielerin. Ein Jahr später…