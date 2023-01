Buchautor

Jonathan Escoffery

Jonathan Escoffery wurde 1980 in Houston, USA, als Kind jamaikanischer Eltern geboren. Seine Kurzgeschichten erschienen in allen namhaften amerikanischen Literaturzeitschriften und Magazinen und wurden vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Plimpton Prize for Fiction des The Paris Review. Er arbeitet als Schriftsteller und Dozent für Kreatives Schreiben. "Falls ich dich überlebe" ist sein erstes Buch.