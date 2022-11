Buchautor

Jonas Wollenhaupt

Jonas Wollenhaupt, geboren 1982, hat 2009 sein Diplom in Politikwissenschaft gemacht und 2018 seine Promotion in der Soziologie abgeschlossen. Er ist seit 2010 als Wissenschaftsjournalist tätig. Der Fußball begleitet ihn in jeder Lebensphase. Mit dem Roten Stern Frankfurt wurde er 2016 Meister der Bunten Liga Frankfurt.