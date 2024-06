Buchautor

Johanna Hedman

Johanna Hedman, geboren 1993 in Stockholm, absolvierte den Master in Peace & Conflict Studies an der Universität Uppsala. Hedman war Mitglied der schwedischen UN-Delegation in New York, wo sie an Sitzungen des Sicherheitsrats teilnahm. Sie hat in Paris, Indien und New York gelebt und gearbeitet.