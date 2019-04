Buchautor

Johann Hari

Johann Hari, geboren 1979 in Glasgow, studierte Politik- und Sozialwissenschaft am King's College in Cambridge. Anschließend arbeitete er als Journalist und schrieb u.a. für die New York Times, den Guardian und Le Monde. Für seine journalistische Arbeit wurde er mit dem Martha Gellhorn Prize for Journalism ausgezeichnet und zweifach zum Journalisten des Jahres ernannt. Sein Enthüllungsbuch "Drogen. Die Geschichte eines langen Krieges" wurde in elf Sprachen übersetzt und wird derzeit verfilmt. Sein TED-Talk über die Funktionsweise und Lösung von Süchten hat bereits 20 Millionen Zuschauer erreicht. 2011 wurden Plagiatsvorwürfe gegen ihn erhoben, die er schließlich ebenso bestätigte wie Vorwürfe, er habe Wikipedia-Artikel seiner Kritiker manipuliert.