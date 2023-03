Buchautor

Jessamine Chan

Jessamine Chan, geboren in Chicago, studierte an der Columbia University und arbeitete bei Publishers Weekly. Ihre Kurzgeschichten erschienen in Tin House und Epoch. 2017 erhielt sie das Literaturstipendium der Elizabeth George Foundation für die Fertigstellung ihres Debütromans "Institut für gute Mütter". Chan lebt mit ihrer Familie in Chicago.