Buchautor

Jenny Schäfer

Jenny Schäfer, 1985 in Kassel geboren, studierte Bildende Kunst/Fotografie an der HfbK Hamburg und lebt heute als Bildende Künstlerin und Autorin ebendort. Sie entwickelt installative Arrangements ihrer Fotografien in Kombination mit Objekten und Texten in Gruppen- und Einzelausstellungen. Seit 2011 sind Künstlerinnenbücher, Kataloge und Editionen erschienen.