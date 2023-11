Buchautor

Janet Hobhouse

Janet Hobhouse, geboren 1948 in New York, zog mit 16 Jahren zu ihrem Vater nach England und studierte in Oxford. Später arbeitete sie als Redakteurin in London und ging 1982 nach New York zurück. Neben einer Biografie über Gertrude Stein schrieb sie vier Romane, darunter "Die Furien", der erst zwei Jahre nach ihrem Krebstod 1991 erschien.