Buchautor

Jan Reetze

Jan Reetze, geb. 1956 in Hamburg, verbrachte in den 1970ern einige Zeit an den Mischpulten eines Tonstudios und studierte später Soziologie, Politikwissenschaft und Systematische Musikwissenschaft. Arbeitet nach einem Zwischenspiel in der Meinungsforschung heute als freier Buch-, Hörfunk- und Drehbuchautor. Er lebt in Pittsburgh, Pennsylvania, USA.