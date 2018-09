Buchautor

Jakob Knab

Jakob Knab, geboren 1951 in Waidhofen, ist ein deutscher Autor und Theologe. Er studierte Katholische Theologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Sprachwissenschaft an der University of Edinburgh. Knab ist Lehrer für Englisch und Katholische Religionslehre und war bis 2015 Studiendirektor am Jakob Brucker-Gymnasium in Kaufbeuren. Veröffentlichungen finden sich überwiegend in den Bereichen Geschichtspolitik, Erinnerungskultur und Traditionspflege. Neben seiner schriftstellerischen Tätigkeit veröffentlicht er auch Beiträge in den Zeitschriften Ossietzky und antifa sowie in der Tageszeitung Neues Deutschland.