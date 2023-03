Buchautor

Jakob Guanzon

Jakob Guanzon wurde in Manhasset, New York, geboren und wuchs in Minnesota auf. Er absolvierte einen Abschluss in Soziologie an der Hamline University, Saint Paul, und einen Master of Fine Arts an der Columbia University, New York. Nachdem er mehrere Jahre in Madrid unterrichtete, lebt er als Autor seit einigen Jahren wieder in New York City. Sein Debütoman "Überfluss" war auf der Longlist für den National Book Award for Fiction und den Aspen Words Literary Prize.