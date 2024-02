Buchautor

Ivo Vodsedalek

Ivo Vodseďálek, geboren 1931 in Prag, verfasste seine ersten Gedichte Ende der 1940er Jahre, also mitten in den tiefsten Stalinismus hinein. Er bildete gemeinsam mit Egon Bondy und Jana Černá (auch bekannt als Honza Krejcarová) ein markantes Trio der tschechischen Untergrundliteratur. Gemeinsam gaben sie die Samizdat-Reihe Půlnoc (Mitternacht) heraus. In Opposition zur damals einzig zugelassenen Kunstform des Sozialistischen Realismus entwickelten Vodseďálek und Bondy aus dem Surrealismus heraus den Totalen Realismus und den Stil der Peinlichen Poesie. Regulär konnten Vodseďáleks Werke erst nach der Wende 1989 erscheinen.