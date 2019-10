Buchautor

Isidora Sekulic

Isidora Sekulić Isidora Sekulić, geboren 1877 in Mošorin in der Vojvodina, war eine serbische Schriftstellerin. Sie studierte in Budapest Mathematik und Naturwissenschaften, unternahm ausgedehnte Reisen durch Europa (England, Norwegen, Frankreich) und sprach mehrere europäische Literatursprachen. Im Jahre 1950 wurde sie als erste Frau in die Serbische Akademie der Wissenschaften gewählt. Isidora Sekulić starb 1958 in Belgrad.(Wikipedia)