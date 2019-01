Buchautor

Ilka Bessin

Ilka Bessin, geboren 1971 in Luckenwalde, ist eine deutsche Stand-up-Komikerin, die 2000 die Kunstfigur Cindy aus Marzahn erfand und diese Rolle bis 2016 in zahlreichen Bühnen- und Fernsehauftritten verkörperte. Sie lebt in Berlin-Wilmersdorf.