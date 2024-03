Buchautor

Hinemoana Baker

Hinemoana Baker wurde 1968 in Christchurch, Neuseeland, geboren und wuchs in Whakatane und Nelson auf. An der Victoria University of Wellington erwarb Baker einen Bachelor-Abschluss in Māori und Women's Studies und anschließend einen Master in Kreativem Schreiben. Seit 2015 lebt sie als Dichterin, Musikerin und Produzentin in Berlin, wo sie auch Kreatives Schreiben unterrichtet. "Funkhaus" ist bereits ihr vierter Gedichtband - aber der erste, der ins Deutsche übersetzt wurde.