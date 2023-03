Buchautor

Herbert Clyde Lewis

Herbert Clyde Lewis wurde 1909 als zweiter Sohn russisch-jüdischer Einwanderer im New Yorker Stadtteil Brooklyn geboren. Er führte ein rastloses Leben als Sportreporter in Newark, Berichterstatter in Shanghai und Drehbuchautor in Hollywood. Er schrieb für den Mirror und das Time Magazine in New York und verfasste vier Romane. Sein Debüt "Gentleman über Bord" (1937) ist das erste seiner Bücher, das auf Deutsch vorliegt. 1939 begann er zudem als Drehbuchautor für die Filmwirtschaft Hollywoods zu arbeiten.1948 wurde Lewis zusammen mit Frederick Stephani für den Oscar für die beste Originalgeschichte ("It happened on Fifth Avenue", Regie: Roy Del Ruth) nominiert. Lewis starb 1950 in New York an einem Herzinfarkt.