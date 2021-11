Buchautor

Henry Mance

Henry Mance, geboren 1982, ist Journalist bei der Financial Times, wo er neben einer wöchentlichen satirischen Kolumne auf lange Reportagen spezialisiert ist. Seine Texte sind auch im Guardian, GQ, Tatler und Aeon erschienen. Bei den British Press Awards 2017 wurde er zum "Interviewer des Jahres" gekürt. Er ist häufig Gast in BBC-Radio- und TV-Programmen. Mit seiner Frau und zwei Töchtern lebt er in London.