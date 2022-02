Buchautor

Hendrik Bolz

Hendrik Bolz, geboren 1988 in Leipzig, zog Ende der Nullerjahre von Stralsund nach Berlin, wo er ein Studium in den Sand setzte, in der Redaktion der Internetseite rap.de arbeitete und schließlich beschloss, selbst Rapper zu werden. Heute bildet er eine Hälfte der Band "Zugezogen Maskulin" und ist Host des Podcasts "Zum Dorfkrug".