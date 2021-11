Buchautor

Helga Aichinger

Helga Michie, geboren 1921 in Wien, wuchs gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Ilse Aichinger in Linz und Wien auf. 1939, kurz vor Kriegsausbruch, konnte sie mit einem der letzten Jugendtransporte nach England fliehen. Sie wurde Mitglied des Austrian Center in London. Zu ihrem Freundeskreis gehörten Elias und Veza Canetti, Erich Fried, Anna Mahler und Hilde Spiel. Sie arbeitete in Fabriken, als Kellnerin, Sekretärin, Schauspielerin (u.a. in dem Filmklassiker "Der dritte Mann"), als Übersetzerin und später als bildende Künstlerin. 1951 heiratete sie britischen KI-Forscher Donald Michie. Sie starb 2018 in London.