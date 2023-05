Buchautor

Helena Baumeister

Helena Baumeister wurde 1998 in Frankfurt am Main geboren. Sie studiert Illustration an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg. Einige Jahre war sie im Leitungsteam des Comicfestivals Hamburg engagiert. So ist aus der regelmäßigen Zusammenarbeit mit Jill Pastore das Kunstler*innen-Kollektiv Bubette entstanden. Nach einigen selbst verlegten Zines, erscheint Baumeisters Comic-Debüt "oh cupid", für den sie bereits 2021 den Hamburger Literaturpreis als "Bester Comic" erhielt, im März 2023 im avant-verlag.