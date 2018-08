Schöffling und Co. Verlag, Frankfurt am Main 2018

ISBN 9783895612084, Kartoniert, 304 Seiten, 18.00 EUR

Aus dem Niederländischen von Ulrich Faure. Nach dem unaufgeklärten Mord an seiner Frau hat sich der ehemalige Psychiater Aron Mulder in sein Ferienhaus zurückgezogen. Die Gerüchte, er sei in den Mordfall…