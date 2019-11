Buchautor

Harald Schulze-Eisentraut

Harald Schulze-Eisentraut, geboren 1963, hat in Marburg und München Archäologie, Kunstgeschichte und Geschichte studiert. Zahlreiche Auslandsaufenthalte und Forschungsstipendien. Tätigkeit als Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrbeauftragter an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Seit 2009 Abteilungsleiter Mittelmeerraum & Orient an der Archäologischen Staatssammlung München. Wissenschaftliche Schwerpunkte in den Bereichen Archäologie, Forschungspolitik und Forschungsgeschichte. Wichtigste Publikationen: "Ammen und Pädagogen. Sklavinnen und Sklaven als Erzieher in der antiken Kunst und Gesellschaft" (1998); "Qualifikation statt Quote" (Hrsg.) (2012); "Kykladen. Frühe Kunst in der Ägäis" (Hrsg.) (2015); "Die Quotenfalle" (Hrsg.) (2017).