Buchautor

Hans-Hermann Bartens

Hans-Hermann Bartens hat Finnisch-Ugrische Philologie studiert und in diesem Fach promoviert. Nach Beteiligung an einem Wörterbuchprojekt in Finnland ist er bis 2008 am Finnisch-Ugrischen Seminar der Georg-August-Universität Göttingen tätig gewesen. Die saamische Sprache und Kultur war dabei immer wieder Inhalt seiner Forschungen und seiner Lehrveranstaltungen.