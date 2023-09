Buchautor

Hanka Grupińska

Hanka Grupińska, auch Anna Grupińska, geboren 1956 in Koszalin, ist eine polnische Sachbuchautorin, Journalistin und Publizistin. Sie studierte Anglistik an der Adam-Mickiewicz-Universität Posen und war dann 1981-1982 als Lehrerin für die Englische Sprache in einem Gymnasium in Posen angestellt. Im September 1980 trat sie der Gewerkschaft Solidarność bei und 1983 war sie eine der Mitbegründer der Solidarność-Abteilung in Posen, Begründerin der illegalen Zeitschrift Czas Kultury und kolportierte Zeitschriften wie Czas, Czas Kultury und Veto. In den Jahren 1990-1994 war sie als Kulturattachée der polnischen Botschaft nach Tel Aviv-Jaffa entsandt.