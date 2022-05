Buchautor

H. G. Parry

H. G. Parry studierte Englische Literatur an der Victoria University in Wellington und unterrichtet heute Englisch sowie Film- und Medienwissenschaften. Ihre Kurzgeschichten erschienen unter anderem in der "Intergalactic Medicine Show" und in der "Daily Science Fiction". "Die unglaubliche Flucht des Uriah Heep" ist ihr Debütroman.