Buchautor

Guy Leschziner

Guy Leschziner ist Neurologe und leitet eines der größten Schlaflabore Europas am Londoner Guy's Hospital. Als Arzt hat er sich auf ungewöhnliche Schlafstörungen spezialisiert. Er praktiziert am London Bridge Hospital und Cromwell Hospital und unterrichtet am Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience des King's College. Mit seiner Familie lebt er in London.