Buchautor

Gunilla Palmstierna-Weiss

Gunilla Palmstierna-Weiss, 1928 in Lausanne in der Schweiz geboren, ist eine schwedische Bildhauerin, Keramikerin, Bühnenbildnerin und Autorin. Sie war von 1964 bis zu seinem Tod 1982 mit dem deutsch-schwedischen Autor, Dramatiker, Maler und Filmemacher Peter Weiss verheiratet. Gemeinsam mit diesem veröffentlichte sie 1968 das Buch "Bericht über die Angriffe der US-Luftwaffe und -Marine gegen die Demokratische Republik Viet Nam nach der Erklärung Präsident Johnsons über die 'begrenzte Bombardierung' am 31. März 1968". Zwischen 1966 und 1989 war sie als Bühnen- und Kostümdesignerin ständige Mitarbeiterin des schwedischen Regisseurs Ingmar Bergman. Ihre Memoiren erschienen 2013 in Schweden unter dem Titel "Minnets spelplats".