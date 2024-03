Buchautor

Günther G. Schulze

Günther G. Schulze ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Freiburg mit Schwerpunkten in der Politischen Ökonomie, Entwicklungsökonomie und der Ökonomie des Terrorismus. Bis 2022 war er als wissenschaftlicher Direktor am Freiburg Institute for Advanced Studies (FRIAS) für die Sozialwissenschaften zuständig.