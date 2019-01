Buchautor

Günther Birkenfeld

Günther Birkenfeld, 1901 in Cottbus geboren, war Lektor, Kultufunktionär und Schriftsteller. Er blieb 1933 in Deutschland und war nach dem Krieg Mitbegründer des antikommunistischen "Kampfbundes gegen die Unmenschlichkeit" und Gründungsmitglied des deutschen PEN. Er starb 199 in West-Berlin.