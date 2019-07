Buchautor

Godela Weiss-Sussex

Godela Weiss-Sussex, 1962 geboren, ist Germanistin. Nach Lehramtsstudium und Tätigkeit an der Freien Universität Berlin ab 1991 lehrte sie unter anderem am King's College, Cambridge. Forschungsschwerpunkte: deutsch-jüdische Literatur und Kultur des 20./21. Jahrhunderts, weibliches Schreiben, Translingualismus in der Literatur, Literatur der Metropolen.