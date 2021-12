Buchautor

Giulia Corsalini

Giulia Corsalini ist eine italienische Autorin. Sie lebt in Recanati in der Region Marken. Als Universitätsdozentin und Autorin von Aufsätzen zur Literaturkritik, in denen sie sich insbesondere mit dem Werk von Giacomo Leopardi auseinandersetzt, debütierte sie im Jahr 2018 mit ihrem Roman "La lettrice di Čechov" beim Verlag nottetempo.