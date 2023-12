Buchautor

Giovanni Catelli

Giovanni Catelli ist italienischer Schriftsteller, Dichter und Experte für die Kultur und Geopolitik Osteuropas. Seine Erzählungen sind in renommierten Zeitungen und Zeitschriften erschienen. Catelli hat zehn Bücher veröffentlicht, die in verschiedene Sprachen übersetzt wurden, und ist Korrespondent des East Journal für den ehemaligen sowjetischen Raum. Seit mehr als zwanzig Jahren verfolgt er die literarischen, historischen und politischen Ereignisse in Osteuropa und reiste als Korrespondent in die Länder des ehemaligen Sowjetblocks.