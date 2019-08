Buchautor

Gilbert J. Gorski

Gilbert J. Gorski ist Architekt und Experte in den Bereichen architektonische Illustrationen und 3D-Rekonstruktionen. Für seine architektonischen Zeichnungen und Entwürfe erhielt er mehrfach Preise der American Society of Architectural Illustrators und des American Institute of Architects. Er ist Lehrstuhlinhaber für Architektur an der University of Notre Dame in Indiana.