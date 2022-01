Buchautor

Gerulf Pannach

Gerulf Pannach, 1948 in Arnsdorf geboren, begann nach seinem Wehdienst bei der NVA, in Halle Jaura zu studieren, wechselt aber bald ins künstlerische Fach. Er arbeitete mit der Klaus Renft Combo zusammen, mit Christian Kunert und Jürgen Fuchs. 1976 bekam er Auftrifftsverbot in der DDR, wurde verhaftet und 1977 ohne Prozess aus dem Gefängnis entlassen, ausgebürgert und nach West-Berlin ausgewiesen. Dort betätigte er sich als Textautor und Schauspieler in Film und Theater. Pannach starb 1998 in Berlin im Alter von 49 Jahren.