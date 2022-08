Buchautor

Gerhard Wiechmann

Gerhard Wiechmann, geboren 1958, ist ein deutscher Historiker. Er studierte Geschichte und Politikwissenschaft in Oldenburg und in Costa Rica. Seit 2000 ist er Lehrbeauftragter am Historischen Seminar der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Seine Forschungsschwerpunkte sind Militär- und Marinegeschichte sowie Filmgeschichte.